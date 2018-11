Fazioni Gaza, intesa su 'cessate fuoco'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 NOV - Gli sforzi egiziani hanno prodotto "un cessate il fuoco tra la resistenza e Israele". Lo dice da Gaza il Comando unificato delle fazioni palestinesi secondo cui "la resistenza resterà impegnata nella misura in cui Israele faccia altrettanto". Poco prima il capo di Hamas Ismail Haniyeh si era espresso in termini analoghi affermando che "se Israele ferma la sua aggressione è possibile tornare alle precedenti intese per un cessate il fuoco".