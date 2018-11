Egitto, Conte-Sisi soprattutto su Regeni

IL CAIRO, 13 NOV - L'incontro fra il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi a Palermo "ha riguardato in particolare le inchieste in corso sull'omicidio dell'accademico italiano Giulio Regeni e la cooperazione comune per far luce su questo omicidio e assicurare gli aggressori alla Giustizia": lo riferisce un comunicato della presidenza egiziana citando il portavoce presidenziale, l'ambasciatore Bassam Radi, senza aggiungere altro sul caso della tortura a morte del ricercatore friuliano.