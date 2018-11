Ucraina: disputa gas, migliaia al freddo

MOSCA, 13 NOV - Migliaia di ucraini sono senza riscaldamento per una disputa sul gas tra la società statale Naftogaz e i fornitori locali. Le temperature in molte zone del Paese sono scese sotto lo zero nella notte. Proteste si sono registrate a Kryvy Rih, una città di 600.000 abitanti nel sud-est ucraino, dove gli abitanti locali hanno occupato la sede della società locale del gas. A Smila alcune persone hanno invece bloccato le strade che portano in città. La settimana scorsa il deputato nazionalista Oleg Liashko ha detto che almeno 6 città sono al freddo, per un totale di un milione di persone. L'Ucraina ha aumentato le bollette del gas del 23% dal primo novembre come chiesto dall'Fmi per un nuovo finanziamento. Un altro +15% per acqua calda e riscaldamento è previsto dal primo dicembre. Kiev ha interrotto l'acquisto di gas dalla Russia, con cui è ai ferri corti per l'annessione della Crimea e la guerra nel Donbass, e acquista il metano da società europee, alcune delle quali le rivendono il gas acquistato da Mosca.