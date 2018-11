3 anni dopo Parigi ricorda vittime 13/11

PARIGI, 13 NOV - A tre anni dagli attentati terroristici allo Stade de France, al Bataclan e negli altri locali del centro di Parigi, la Francia rende omaggio ai 130 morti e agli oltre 350 feriti di quella tragica notte di sangue. Un corteo è partito questa mattina dallo Stade de France, per raggiungere i caffé e le brasserie del centro colpite dai jihadisti dell'Isis, tra cui il Carillon, il Petit Cambodge e la Bonne Bière. Si concluderà alle ore 11 al Bataclan, la sala concerti del Boulevard Voltaire. Per la prima volta, il presidente francese, Emmanuel Macron, non parteciperà alla cerimonia a cui sono invece presenti il premier Edouard Philippe, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, accompagnata dal sindaco di Londra Sadiq Khan. Presenti anche numerose associazioni di vittime e gli ambasciatori di diversi Paesi presenti a Parigi.