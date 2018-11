Russia: Navalny bloccato in aeroporto

MOSCA, 13 NOV - Le autorità russe hanno impedito ad Alexei Navalny di lasciare la Russia mentre era diretto a Strasburgo per prendere parte a un'udienza della Corte Europea dei Diritti Umani. Lo ha fatto sapere lo stesso Navalny sul suo sito. "Le guardie di frontiera mi hanno prima messo dietro un nastro rosso poi mi hanno detto che mi è stato proibito di lasciare il paese sulla base di una lettera", ha scritto Navalny pubblicando uno stralcio del documento. Navalny ha poi precisato che era diretto a Strasburgo, via Francoforte, per partecipare al processo contro il governo russo che deve decidere se i suoi arresti nel 2012 e 2014 siano stati motivati politicamente. "È ovvio che è per questo che mi hanno vietato di partire", ha detto Navalny all'emittente Eco di Mosca. "Pare molto importante per le autorità russe che io non sia lì, è una questione simbolica".