Pence a Tokyo, incontro con Abe

TOKYO, 13 NOV - Cooperazione nel programma di denuclearizzazione della penisola coreana ed espansione degli scambi commerciali - che siano vantaggiosi per entrambe le nazioni. Sono stati questi i temi al centro dei colloqui nell'incontro avvenuto a Tokyo tra il vice presidente Usa, Mike Pence, e il premier nipponico Shinzo Abe. Il vice di Donald Trump è giunto lunedì sera in Giappone nella prima tappa di un viaggio che lo porterà nella Papua Nuova Guinea, dove è in programma il forum dei Paesi che fanno parte dell'organismo della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica (Apec). Nella conferenza che ha seguito l'incontro, i due leader hanno riferito di aver discusso della necessità della messa a punto delle risoluzioni Onu per il completo abbandono del programma missilistico e nucleare della Corea del Nord, e affrontato la questione dei cittadini nipponici rapiti dal regime di Pyongyang tra gli anni '70 e '80, che Tokyo vorrebbe vedere riconsegnati.