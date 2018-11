Libia: Haftar non sarà a plenaria

PALERMO, 13 NOV - "Il maresciallo Haftar è arrivato in Italia ieri (lunedì) per una serie di incontri con i leader di Paesi vicini. Non è lì per partecipare alla Conferenza di Palermo". Lo ha twittato, in italiano e inglese, il portavoce dell'esercito nazionale libico guidato dall'uomo forte della Cirenaica.