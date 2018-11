Gaza: Hamas, se ancora raid altri razzi

TEL AVIV, 13 NOV - Il portavoce dell'ala militare di Hamas ha minacciato di colpire Beersheba e Ashdod se Israele persiste nella sua aggressione" sulla Striscia. Anche la jihad islamica ha fatto eco al comunicato di Hamas sostenendo che le fazioni palestinesi hanno la capacità di continuare la loro offensiva. Il premier Benyamin Netanyahu ha convocato questa mattina una riunione del Consiglio di Difesa per esaminare la situazione in corso a Gaza. Israele ha ammonito Hamas che continuerà ad attaccare nella Striscia se continueranno "attacchi intenzionali contro civili israeliano". "Hamas sta cercando di cambiare le regole del gioco - ha detto il portavoce del ministero degli Affari esteri, Emmanuel Nahshon - e usa i cittadini israeliani come ostaggi del terrore allo stesso modo di come tratta la propria popolazione a Gaza