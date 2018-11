Brexit: Ue, negoziati tecnici intensi

BRUXELLES, 12 NOV - "I negoziati sulla Brexit, a livello tecnico, proseguono in modo intenso". Ma per l'accordo "non ci siamo ancora". Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, annunciando che domani il capo negoziatore della Ue Michel Barnier parteciperà al collegio dei commissari, per informare sullo stato dell'arte delle trattative con Londra.