Germania: Seehofer lascia presidenza Csu

BERLINO, 12 NOV - Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha annunciato che lascerà la presidenza della Csu, mantenendo l'incarico di governo. "Sono ministro dell'Interno e continuerò a svolgere questa funzione", ha detto in una conferenza stampa, affermando che la decisione di lasciare la presidenza della Csu "non tocca in alcun modo" il ruolo di ministro del govero Merkel. Seehofer, riferendosi al suo ruolo di presidente della Csu, si è detto "grato di aver potuto svolgere questa funzione per dieci anni". "Il cambiamento appartiene alla vita e questo vale anche me", ha aggiunto. Seehofer ha poi riferito che la data in cui arriverà il passaggio del testimone nel partito sarà comunicata nel corso della settimana.