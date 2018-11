Rohingya: rimpatri Bangladesh, Onu cauto

SINGAPORE, 12 NOV - L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha espresso oggi cautela sul previsto rimpatrio dei profughi di etnia Rohingya dal Bangladesh che inizierà giovedì prossimo. L'Alto commissario Onu per i rifugiati ha affermato in un comunicato che ai profughi dovrebbe essere permesso di visitare il loro Paese e decidere in modo autonomo se ci sono le condizioni per tornare. Il ministro birmano degli Affari sociali, Win Myat Aye, ha annunciato ieri che il rimpatrio dei circa 700.000 profughi di etnia Rohingya attualmente in Bangladesh inizierà il 15 novembre.