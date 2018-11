Brexit: Gb, lavoriamo sodo per accordo

BRUXELLES, 12 NOV - "Lasciate che i negoziati sulla Brexit vadano avanti. Stiamo lavorando sodo per un accordo, ma non siamo frettolosi. Occorre trovare un'intesa che vada bene a noi, ai 27, e che il parlamento britannico possa ratificare". Così il viceministro britannico per la Brexit Martin Callanan, arrivando al consiglio Affari generali a Bruxelles.