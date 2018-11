Brexit: Spagna chiede secondo referendum

ROMA, 12 NOV - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha esortato la premier britannica Theresa May a indire un secondo referendum sulla Brexit, avvertendo che il Paese ha imboccato la via dell'"egocentrismo". La Gran Bretagna è un "Paese meraviglioso" che ha avuto una "influenza positiva" sulla Ue, ha detto Sanchez nel corso di un'intervista a Politico, e dovrebbe rimanere nell'Unione europea o rientrarvi in futuro. E poi: "Se io fossi Theresa May indirei un secondo referendum. Senza dubbio". La Brexit, ha proseguito, è "una grande perdita per entrambi" (il Regno Unito e l'Ue, ndr): "Mi auguro che possa essere riconsiderata in futuro".