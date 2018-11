Brexit:ministro ombra,può essere fermata

ROMA, 12 NOV - L'uscita del Regno Unito dalla Ue "può essere fermata": lo ha detto a Sky News lo stesso ministro ombra britannico per la Brexit, Keir Starmer, contraddicendo così il leader del Labour Jeremy Corbyn. "La Brexit può essere fermata - ha affermato Starmer -. Ma la vera domanda è, quali sono le decisioni che dovremo prendere nelle prossime settimane e mesi?". E poi ha spiegato: "La decisione numero uno è sull'accordo, la decisione numero due è, se l'accordo viene bocciato dovrebbero esserci le elezioni?. E la decisione numero tre è, se non ci saranno le elezioni tutte le opzioni devono essere sul tavolo, inclusa l'opzione di un voto pubblico". Da parte sua, Corbyn aveva detto al settimanale tedesco Der Spiegel, riferendosi alla Brexit: "Non possiamo fermarla. Il referendum c'è stato. L'Articolo 50 è scattato. Quello che possiamo fare è riconoscere le ragioni per cui la gente ha votato di lasciare" l'Ue.