Tusk in Polonia, Duda evita di salutarlo

VARSAVIA, 11 NOV - Il presidente polacco Andrzej Duda oggi durante la cerimonia solenne per i 100 anni dal recupero dell'indipendenza del paese, davanti alla tomba del milite ignoto a Varsavia, non ha salutato la presenza dell'unico ospite giunto dall'estero per queste celebrazioni nella persona del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Lo rendono noto i media locali ritenendo che si tratti di un gesto di meschinita' da parte del capo di stato polacco e ricordando che Tusk - secondo le sue dichiarazioni - per essere presente oggi a Varsavia ha rinunciato alla partecipazione alle celebrazioni a Parigi per l'anniversario fine della Prima guerra mondiale. Stamattina, accompagnato dai dirigenti del suo ex partito Piattaforma civica, Duda ha depositato una corona di fiori davanti al monumento al maresciallo Jozef Pilsudski, sorto accanto al Belvedere, la ex residenza del fondatore della Polonia indipendente nel 1918.