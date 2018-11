Spari durante riprese video Kanye West

ROMA, 11 NOV - Colpi di arma da fuoco sono stati sparati giovedì notte contro una villa di Beverly Hills, in California, dove i rapper Kanye West e Tekashi (noto anche come 6ix9ine) erano impegnati nelle riprese di un video musicale: lo riporta l'Independent. Protagonista del video anche Nicki Minaj, che però non si trovava sul posto al momento dell'attacco. Secondo i siti TMZ e The Blast almeno otto colpi sono stati sparati contro la villa da 80 milioni di dollari affittata da Tekashi per la realizzazione del video. Entrambi i siti scrivono che i colpi provenivano da un'auto in corsa. Nessuno è rimasto ferito, ma le riprese sono state interrotte.