'Ministra' Labour,opzione referendum bis

ROMA, 11 NOV - "Tutte le opzioni rimangono sul tavolo", inclusa quella di un secondo referendum, se il Parlamento britannico dovesse bocciare il futuro accordo sulla Brexit: lo ha detto alla Bbc la ministra degli Esteri ombra laburista, Emily Thornberry. Il Labour, ha spiegato la parlamentare, preferirebbe andare alle elezioni, ma potrebbe fare campagna per "un Voto del Popolo" sulla Brexit, se questo non fosse possibile. Da parte sua, il segretario all'Istruzione nel governo guidato da Theresa May, Damian Hinds, ha detto che i parlamentari devono "valutare le alternative" se decidono di bocciare l'accordo. Le parole di Thornberry seguono le dimissioni venerdì scorso del viceministro dei Trasporti Jo Jonhson, fratello di Boris Jonhson, che ha definito il divorzio dall'Ue "un terribile errore" ed ha invocato apertamente un referendum bis.