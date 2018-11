Macron, non farei diplomazia con tweet

PARIGI, 11 NOV - Continua il botta e risposta fra Emmanuel Macron e Donald Trump, dopo il tweet della discordia di venerdì sera, lanciato dal presidente americano all'arrivo a Parigi per le cerimonie del Centenario dell'armistizio. In un'intervista alla CNN, che sarà diffusa nel pomeriggio, Macron critica Trump per l'uso dei social network da parte del capo della Casa Bianca: "Preferisco avere una discussione diretta piuttosto che fare diplomazia con i tweet", ha detto Macron. Nonostante questa critica, il capo dell'Eliseo ha ribadito la volontà di lavorare insieme a Trump per creare un esercito europeo: "Abbiamo parlato molto - ha detto - lui è favorevole a una miglior condivisione dei costi in seno alla Nato. Sono d'accordo con lui su questo, abbiamo tutti bisogno di più Europa".