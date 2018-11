Incendi California, almeno 11 i morti

WASHINGTON, 10 NOV - Sale ad almeno 11 il numero delle vittime dei devastanti incendi che stanno sconvolgendo la California. Almeno 35 le persone disperse. In un tweet il presidente Donald Trumpa ha definito la situazione come "catastrofica" e ha invitato la popolazione interessata ad evacuare al piu' presto se non vuole essere sopraffatta dal fuoco.