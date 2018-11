Alluvioni Giordania, ritrovati 6 turisti

PETRA, 10 NOV - Sono stati contattati i sei turisti israeliani che risultavano dispersi nella località di Wadi Rum dopo le alluvioni che hanno colpito il sud della Giordania. Lo rende noto la radio israeliana. In precedenza, la radio in lingua araba, Makan Radio, aveva fatto sapere che i contatti erano stati interrotti proprio nella zona di Wadi Rum. Al momento non si hanno notizie sulle loro condizioni di salute. Le alluvioni hanno provocato finora 12 morti: un fiume di fango e acqua ha travolto anche il sito archeologico di Petra che oggi è rimasto chiuso per consentire le operazioni di ripulitura. Domenica aprirà di nuovo alle migliaia di turisti che affollano la zona in questa stagione.