Anniversario Grande guerra, Femen nude

PARIGI, 10 NOV - Tre militanti delle Femen si sono mostrate oggi a seno nudo sotto l'Arco di Trionfo, a Parigi, dove domani è prevista la cerimonia di commemorazione dei 100 anni dell'armistizio della Grande guerra, per denunciare la presenza nella capitale francese di "criminali di guerra" fra i capi di stato e di governo invitati. Con tanto di corone di fiori nei capelli, le tre donne - seno nudo e pugni serrati - hanno gridato "Welcome war criminals", benvenuti criminali di guerra, mentre mostravano la scritta sui loro corpi, "falsi pacificatori, veri dittatori". Accompagnate in auto fino al celebre monumento, dove è previsto domani il momento culminante delle cerimonie volute da Emmanuel Macron, le tre hanno scavalcato le barriere che proteggono la tribuna autorità già predisposta per gli oltre 70 capi di stato che vi troveranno posto domani mattina. Fra questi, il presidente russo Vladimir Putin.