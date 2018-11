Incendi California, esodo vip da Malibu

ROMA, 10 NOV - Anche i vip fuggono da Malibu sotto la minaccia di un incendio già costato la vita ad almeno nove persone: tra gli illustri residenti costretti a lasciare questo esclusivo angolo della California in fiamme, riporta il Telegraph, ci sono la star dei reality Kim Kardashian West, l'attore Martin Sheen e la moglie Janet, la cantante e attrice Cher, la cantante Lady Gaga e molti altri. Quest'ultima ha postato un video del disastro su Instagram annunciando di avere abbandonato la sua abitazione ieri. L'attore Charlie Sheen ha scritto su Twitter di non riuscire a contattare suo padre e sua madre, chiedendo a chiunque li veda di avvisarlo. Cher, che vive a Malibu dal 1972, ha fatto sapere via Twitter che l'incendio si sta avvicinando alla sua casa. Anche il regista messicano Guillermo del Toro ha lasciato la sua 'Bleak House'. L'attore Orlando Bloom ha twittato una foto dell'incendio scattata dalla sua via.