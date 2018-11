Cerimonie in Francia, rischi Black Bloc

PARIGI, 9 NOV - Rischio Black-Bloc sulle commemorazioni dell'armistizio della prima guerra mondiale a Parigi, dove domani e domenica convergeranno 72 capi di stato - fra i quali Sergio Mattarella - e 98 delegazioni di tutto il mondo. Secondo quanto appreso da Le Parisien, i servizi sono in allerta per infiltrazioni di frange violente in una manifestazione organizzata domenica contro la presenza a Parigi di Donald Trump.