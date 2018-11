NEW YORK, 9 NOV - Michelle Obama confessa di aver avuto un aborto spontaneo 20 anni fa e di aver usato la fecondazione in vitro per avere Malia e Sasha, le sue due figlie. In un'intervista all'ABC, l'ex First Lady ammette di essersi sentita ''sola e persa'' dopo l'aborto e questo perché non sapeva quanto fosse comune.