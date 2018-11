Germania: 80 anni da Notte dei Cristalli

BERLINO, 9 NOV - E' in corso nella sinagoga di Berlino la manifestazione di commemorazione per gli 80 anni dalla Notte dei Cristalli, il 9 novembre del 1938, a cui prendono parte le rappresentanze della comunità ebraica tedesca, il presidente della Repubblica federale Frank-Walter Steinmeier, la cancelliera Angela Merkel e il presidente del Bundestag Wolfgang Schaeuble. E' in corso una campagna diffamatoria contro rifugiati, richiedenti asilo, in particolare musulmani, ha detto Josef Schuster, presidente del consiglio centrale degli ebrei in Germania. "Un partito che siede nell'ala destra del Bundestag ha perfezionato questa campagna diffamatoria" perché "sono incendiari dell'anima" ha sottolineato. "Quanto è successo in Germania nel 2018 lo considero una vergogna per il nostro paese" ha continuato Schuster a proposito degli attacchi ai locali di proprietà di stranieri e di ebrei che si sono verificati a Chemnitz e nel resto della Germania negli ultimi mesi.