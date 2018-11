All'asta l'eredità di Hawking

LONDRA, 9 NOV - Ha fruttato quasi 1,4 milioni di sterline (1,6 milioni di euro) l'asta online di Christie's di oggetti personali e da collezione lasciati in eredità da Stephen Hawking, celeberrimo astrofisico britannico di Cambridge morto nel marzo scorso, noto fra l'altro per i suoi studi sui buchi neri e per aver sfidato per decenni una malattia invalidante. Fra i 'lotti' che hanno suscitato più curiosità, la sua sedia a rotelle super tecnologica, la quale ha fruttato quasi 300.000 sterline andate in beneficenza. Ma il record è stato toccato per la sua tesi dottorale, discussa all'Università di Cambridge nel 1965, che è stata aggiudicata esattamente per 584.750 sterline, circa quattro volte la base d'asta. In totale sono stati venduti 22 oggetti, inclusi scritti originali di Isaac Newton, Charles Darwin e Albert Einstein posseduti da Hawking.