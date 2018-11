Gb: principe Carlo verso i 70 anni

LONDRA, 8 NOV - "Non sono stupido". Avviato verso i 70 anni e ancora in attesa di ereditare la corona indossata saldamente da sua madre, la 92enne regina Elisabetta, il principe Carlo rassicura i sudditi in un colloquio con la Bbc nel quale parla del proprio impegno civile - a cominciare dalle ben note battaglie per l'ambiente -, ma sottolinea che le sue esternazioni pubbliche cesseranno una volta che diverrà re. "Io penso - nota l'erede al trono britannico in un'intervista inserita in un documentario girato in onore del suo 70esimo compleanno in calendario il 14 novembre - che sia essenziale ricordare come ci sia spazio per un solo sovrano alla volta, non due. E che quindi non puoi comportanti come un re quando sei il principe di Galles". Nel contempo "l'idea di andare avanti" con le esternazioni "se io dovessi arrivare alla successione è un completo nonsenso, poiché le due situazioni sono completamente diverse". Quindi niente campagne pubbliche una volta sul trono? "No, non sono così stupido", è la risposta.