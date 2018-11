Zimbabwe, 47 morti in scontro fra bus

HARARE, 8 NOV - Almeno 47 persone - ma il bilancio potrebbe aggravarsi - sono rimaste uccise in un incidente stradale nello Zimbabwe, dove due autobus pieni di gente si sono scontrati frontalmente. Secondo un portavoce della polizia del Paese africano, ci sono almeno 80 feriti ricoverati, diversi dei quali versano in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto vicino a Rusape, circa 170 km a est della capitale Harare. L'obitorio dell'ospedale di Rusape - scrive il quotidiano The Herald - non ha potuto accogliere tutti i corpi. Nello Zimbabwe gli incidenti stradali mortali, anche molto gravi, sono comuni per via di strade sconnesse e di autisti spericolati, che, pagati a cottimo, cercano di affrettarsi per guadagnare di più facendo più corse possibile al giorno.