Boom per Banksy a stand Palestina in Gb

LONDRA, 7 NOV - Spopola al World Travel Market di Londra, grande fiera mondiale dedicata al turismo, lo stand della Palestina: ad attrarre folle di visitatori è un'opera donata da Banksy, misterioso quanto celebre artista e writer britannico, ed esposta per l'occasione. Si tratta di una riproduzione del 'Muro di separazione' innalzato da Israele - fra tratti di reticolato e qualche sezione di cemento - lungo il confine con la Cisgiordania, raffigurato con una fenditura nel mezzo e due angeli che si allontanano a simboleggiare le due nazioni in conflitto. L'opera decora lo spazio espositivo riservato al Walled Off hotel di Betlemme, un progetto concepito come una sfida nei Territori nel quale Banksy è coinvolto fin dall'inizio. Lo stesso artista di Bristol ha incoraggiato via Instagram i fan a registrarsi "come agenti di viaggio" per avere accesso all'Excel Centre che ospita la fiera e sfruttare la visibilità dell'evento per testimoniare il loro appoggio alla causa palestinese.