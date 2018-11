Obama, questo è solo punto di partenza

WASHINGTON, 7 NOV - "Il nostro lavoro ora va avanti. Il cambiamento non può arrivare da una sola elezione, ma questo è un punto di partenza": così Barack Obama commenta il risultato delle elezioni di metà mandato in Usa con i democratici che hanno riconquistato la Camera. "Spero che si torni ai valori dell'onestà, della decenza, del compromesso e che si torni a un Paese non diviso dalle sue differenze ma legato da un comune credo", aggiunge l'ex presidente. (ANSA).