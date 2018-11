S.Francisco, ok a tassa per i senzatetto

WASHINGTON, 7 NOV - Gli elettori di San Francisco hanno dato il via libera alla legge con la quale viene imposta la tassa sulle grandi aziende per combattere l'emergenza senzatetto. Lo riportano i media americani. La Proposition C prevede un'imposta dello 0,5% sulle big che hanno ricavi lordi superiori ai 50 milioni di dollari l'anno. Secondo le stime, con la misura saranno raccolti 300 milioni di dollari l'anno per combattere la crisi dei senzatetto. L'iniziativa aveva spaccato la Silicon Valley con Marc Benioff, l'amministratore delegato di Saleforce.com, che l'ha sostenuta a spada tratta scontrandosi anche Jack Dorsey, il numero uno di Twitter.