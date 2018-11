Asia Bibi: 'Moavero segue vicenda'

ROMA, 6 NOV - Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, e la Farnesina, in sintonia con le istanze espresse da tanti italiani, continuano a seguire con massimo impegno e attenzione la situazione della signora Asia Bibi, in stretto collegamento con l'Ambasciata d'Italia in Pakistan e mantenendo un costante coordinamento con tutti gli Stati interessati. Lo si legge in una nota della Farnesina che sottolinea di essere " pronta a dare seguito alle determinazioni che il Governo potrà assumere".