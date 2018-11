May, accordo Brexit non ad ogni costo

LONDRA, 6 NOV - Theresa May resta fiduciosa di poter trovare un'intesa sulla Brexit con l'Ue entro i prossimi giorni o le prossime settimane per un divorzio concordato, ma precisa di non voler firmare "un accordo a qualsiasi costo". Lo riferiscono fonti interne al governo conservatore britannico citate dai media a conclusione di un consiglio dei ministri durante il quale la premier sembra essere venuta a patti con le perplessità di una dozzina di membri della sua compagine, sull'idea di una possibile permanenza temporanea dell'intero Regno Unito nell'unione doganale europea come soluzione per sciogliere, almeno transitoriamente, il nodo del mantenimento del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord. Le fonti accennano comunque a una decisione ormai "vicina" da parte della premier, sottolineando che Downing Street considera "altamente indesiderabile" la prospettiva di perdere la scadenza di fine novembre per la chiusura del negoziato con Bruxelles se si vuole scongiurare il rischio di un 'no deal'.