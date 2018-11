Hillary contro Trump, oggi diciamo basta

WASHINGTON, 6 NOV - "Oggi diciamo basta, ne abbiamo abbastanza": cosi' Hillary Clinton su Twitter attacca Donald Trump nel giorno dell'Election Day per le midterm. "Negli ultimi due anni abbiamo visto questa amministrazione attaccare e minare le nostre istituzioni democratiche e i nostri valori. Ma oggi - scrive l'ex candidata alla Casa Bianca - non vogliamo votare solo contro l'estremismo, l'intolleranza e la corruzione, ma votiamo per candidati fantastici in tutto il Paese, compreso un numero storico di donne".