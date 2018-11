Asia Bibi: Tajani invita famiglia al Pe

BRUXELLES, 6 NOV - "Ho invitato il marito e la famiglia di Asia Bibi ad un incontro al Parlamento europeo. Chiedo alle autorità del Pakistan di rilasciare i documenti di viaggio necessari. Le regole europee prevedono protezione per chi è minacciato a causa della propria fede". Lo scrive in un tweet il presidente Antonio Tajani postando la lettera inviata al marito della donna, Ashiq Masih. Asia Bibi, condannata 8 anni fa a morte per blasfemia e poi assolta dalla Corte Suprema del Pakistan, resta bloccata dopo le proteste dei fondamentalisti islamici.