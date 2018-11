Trump, 'America è di nuovo rispettata'

WASHINGTON, 6 NOV - "L'America è di nuovo rispettata in tutto il mondo. I tempi in cui si approfittavano di noi sono finiti": così Donald Trump nell'ultimo comizio prima del voto, a Fort Wayne, in Indiana. "Ora avete un presidente che lotta per il nostro Paese, Paese che invece i democratici voglio distruggere", ha aggiunto Trump. "Ma noi non lo permetteremo", ha proseguito, "non molleremo mai e non ci arrenderemo mai. E vinceremo, perche' noi siamo veri americani".