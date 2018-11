Usa: al via processo a El Chapo a Ny

NEW YORK, 5 NOV - El Chapo alla sbarra. E' iniziata oggi a New York in un'aula blindatissima l'udienza preliminare del processo a Joaquin 'El Chapo' Guzman, signore della droga messicano, accusato di 17 capi di imputazione tra cui traffico di droga, omicidio e possesso di armi da fuoco, riciclaggio di denaro. Secondo i pubblici ministeri, inoltre, Guzman, a capo del cartello di Sinaloa, uno dei piu' grandi al mondo, ha introdotto illegalmente negli Stati Uniti oltre 200 tonnellate di cocaina. 'El Chapo' si trova in isolamento in un carcere di massima sicurezza di Manhattan da quasi due anni. E' stato estradato negli Stati Uniti il 19 gennaio 2017. L'udienza preliminare si tiene in un'aula di Brooklyn con misure di sicurezza straordinarie. Per trasportare il detenuto da Manhattan e' stato persino chiuso al traffico il ponte di Brooklyn mentre l'identità dei giurati e quella dei testimoni sarà tenuta sotto stretto riserbo. El Chapo e' considerato anche uno degli uomini piu' ricchi al mondo.