S&D, Sefcovic si ritira da corsa per Ue

BRUXELLES, 5 NOV - Il vice presidente della Commissione Maros Sefcovic si tira fuori dalla corsa come candidato di punta nel Gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) in vista delle Europee per guidare l'esecutivo dell'Unione. In una lettera aperta al presidente del Pse, Sefcovic dà il suo endorsement al rivale, il primo vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans.