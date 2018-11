Londra,10 anni per stop violenza giovani

LONDRA, 5 NOV - Ci vorranno "10 anni per realizzare un progresso significativo" contro la violenza giovanile che dilaga a Londra, insanguinando soprattutto le periferie con cadenza quasi quotidiana. Un'intera generazione: ad ammetterlo, in un'intervista concessa per uno speciale della Bbc, è il sindaco laburista della capitale britannica, Sadiq Khan. Aggiornando i dati, l'emittente stima in almeno 110 gli omicidi denunciati e investigati dall'inizio dell'anno nella metropoli: in aumento nella cifra totale, ma concentrati in larga parte nelle aree più marginali della città, con vittime e responsabili giovani o giovanissimi, spesso appartenenti a minoranze e con l'uso frequente di coltelli. Fra gli ultimi casi quello di un 15enne e di un 17enne, accoltellati a morte giovedì e venerdì in due episodi separati a sud e a sud-est di Londra. Khan ha indicato l'esempio della Scozia, dove la piaga è stata ridimensionata dopo anni d'iniziative sociali oltre che di pubblica sicurezza.