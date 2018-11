Saudite sucide a Ny sepolte a Medina

ROMA, 5 NOV - Le salme delle due giovani sorelle saudite, Rotana e Tala Farea, i cui corpi sono stati trovati legati insieme nel fiume Hudson a New York, sono state sepolte a Medina in Arabia Saudita. Lo riporta Arab News. I corpi delle giovani, che secondo prime ricostruzioni delle indagini si potrebbero essere suicidate per paura di essere rimpatriate, sono arrivati dagli Stati Uniti all'aeroporto di Gedda e sepolti nel cimitero di Al Baqi. Le due sorelle, di 16 e 22 anni, di recente avevano chiesto asilo politico negli Stati Uniti.