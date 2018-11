Figli Khashoggi, restituiteci corpo papà

ROMA, 5 NOV - I figli del giornalista Jamal Khashoggi hanno lanciato un accorato appello per la restituzione del corpo del padre, nella loro prima intervista, rilasciata alla Cnn, da quando il reporter è stato ucciso un mese fa nel consolato saudita di Istanbul. Salah e Abdullah Khashoggi, hanno descritto il padre come "coraggioso e generoso". Parlando con la Cnn a Washington, Abdullah Khashoggi di 33 anni, con il fratello Salah di 35, ha auspicato che "qualsiasi cosa sia successa non sia stata dolorosa per lui, o sia stata veloce".