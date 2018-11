(V. servizio 'Brexit: Times evoca...' delle 18.26) LONDRA, 4 NOV - Indagato e quasi pentito, Arron Banks - controverso miliardario britannico per anni eminenza grigia e sponsor dell'Ukip di Nigel Farage - ha negato oggi con forza in un'intervista rilasciata oggi alla Bbc le accuse di violazione delle norme sul finanziamenti elettorali nella campagna pro Brexit del referendum di due anni fa. Banks è stato deferito questa settimana alla polizia dalla Commissione Elettorale per un contributo ritenuto sospetto di 8 milioni di sterline alla piattaforma 'Leave.EU', quella guidata da Farage. Denaro che s'ipotizza proveniente non dalle sue tasche, ma da altre fonti imprecisate: straniere, stando a voci circolate sui media e in una commissione parlamentare d'inchiesta, e magari russe. Un sospetto che l'uomo d'affari ha insistito a denunciare come infondato e come frutto di montature politiche alimentate da ambienti anti-Brexit non rassegnatisi alla sconfitta. "Non ci sono stati soldi russi né interferenze di alcun tipo, tutto è assolutamente chiaro", ha affermato Banks, spiegando di poter provare che il flusso di denaro verso Leave.Eu sia giunto "da Rock Services, una società britannica", oltre che da "donazioni private" di sostenitori pure britannici. Il miliardario si è peraltro detto deluso per "il vergognoso comportamento del governo" di Theresa May nel successivo negoziato sulla Brexit e per "la corruzione mostrata dal sistema politico" del Regno dopo il referendum. "Probabilmente sarebbe stato meglio non liberare questi demoni", ha concluso. (ANSA).