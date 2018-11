Trump twitta una foto delle sue folle

WASHINGTON, 5 NOV - "Formidabili code di gente che vuole esserci, che folla! E' un segno della forza repubblicana martedi?": lo twitta Donald Trump postando una foto del suo arrivo ieri sera a Pensacola, Florida, per un comizio in vista delle elezioni di Midterm di dopodomani. Oggi il tycoon terra' altri due comizi, in Georgia e in Tennessee.