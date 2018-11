Nuova Caledonia: affluenza record a urne

NOUMEA, 4 NOV - A un'ora dalla chiusura dei seggi nel referendum sull'indipendenza dalla Francia, quasi i tre quarti dei 174.000 elettori registrati hanno votato in Nuova Caledonia. I seggi si erano aperti alle 8 ora locale (le 22 di ieri in Italia). I risultati sono attesi già in giornata. Dai sondaggi, il no all'indipendenza risulta in ampio vantaggio. Sono variegati, tuttavia, i pareri raccolti tra le persone all'uscita dai seggi. Monette Saihulinwa, 50 anni, ad esempio si è opposta all'indipendenza: "Non voglio necessariamente che le nostre vite cambino", ha detto. Altri hanno salutato la consultazione come un traguardo. "Abbiamo atteso per 30 anni questo voto - ha detto Mariola Bouyer, 34 anni -. Deve dimostrare che vogliamo vivere in pace, non importa la nostra razza, le nostre radici".