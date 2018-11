A via funerali Bangkok patron Leicester

ROMA, 3 NOV - Il funerale del patron del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, morto in un incidente di elicottero, è iniziato in un tempio buddhista di Bangkok. Il lavaggio del corpo in rito buddhista è stato il primo atto di un cerimoniale, in onore del quinto uomo più ricco di Thailandia, con litanie e preghiere che dureranno una settimana. Alla prima processione hanno partecipato, oltre ai familiari, guardie reali in alta uniforme e monaci, mentre sono in arrivo i giocatori al completo del club calcistico inglese di sua proprietà. Vichai, 60 anni, che da piccolo commerciante è divenuto proprietario, fra l'altro, della catena di duty free King Power, è morto il 27 ottobre con altre 4 persone, fra cui 2 collaboratori, nello schianto del suo elicottero fuori dallo stadio di Leicester, rinominato King Power Stadium. La monarchia thailandese ha fatto sentire la sua presenza sulle esequie col dono di un'urna per le ceneri dopo la cremazione - 100 giorni dopo i funerali -, guardie e musicisti di corte.