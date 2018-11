Lovelace o Hawking su nuove 50 sterline

LONDRA, 2 NOV - Sono Ada Lovelace e Stephen Hawking le due personalità più note al grande pubblico in corsa per essere onorate dalla Bank of England sul nuovo taglio da 50 sterline nel Regno Unito. Lo riferiscono i media, annunciando che l'istituto d'emissione ha chiesto alla gente - secondo una consuetudine ormai consolidata - d'indicare uno scienziato o una scienziata il cui volto si è deciso debba comparire sulla facciata della nuova banconota (sul retro vi sarà come sempre la regina, unica persona in vita a potervi essere raffigurata). Il Guardian dà per 'favorita' Ada Lovelace, matematica di fama nell'800, "nonna del computer", pioniera della scienza al femminile in Gran Bretagna e figlia di lord Byron. Ma accredita buone chance pure al contemporaneo Hawking, popolare astrofisico di Cambridge capace di sfidare per lunghi anni l'invalidità di una terribile malattia e celebre per gli studi sui buchi neri.