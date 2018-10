Nuova Zelanda: folla per Meghan e Harry

AUCKLAND, 30 OTT - Nè la pioggia, nè il vento, e neanche un terremoto, seppure avvenuto a una certa distanza, ha spento l'entusiasmo dei neozelandesi che hanno accolto questa mattina il principe Harry e sua moglie Meghan ad Auckland. Il duca e la duchessa del Sussex hanno incontrato la folla durante una passeggiata nel penultimo giorno del loro viaggio nel sud Pacifico. "E' stata una cosa meravigliosa per me", ha commentato una donna venuta da Christchurch per l'evento, e che si è commossa nel ricevere l'abbraccio di Meghan. Poco prima la coppia si era soffermata a giocare con dei bambini al 'lancio dello stivale'. Harry e Meghan stavano invece visitando il quartier generale di una organizzazione caritatevole quando un terremoto del 6.1, forte ma a grande profondità, ha scosso North Island. Non ci sono notizie di danni o vittime ma molte persone nel Paese hanno avvertito la scossa; non però a Auckland. Il viaggio dei due, della durata di 16 giorni, si concluderà domani.