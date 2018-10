Trump: 'volete la Borsa giù? Votate dem'

NEW YORK, 30 OTT - Wall Street è in forte rialzo dalle elezioni del 2016, "ma ora si sta prendendo una pausa: la gente vuole sapere cosa accadrà alle elezioni di metà mandato. Se volete che il mercato cali vi suggerisco di votare i democratici: a loro piace un modello finanziario come quello del Venezuela con tasse alte e confini aperti". Lo twitta il presidente Donald Trump.