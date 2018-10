Merz si candida a presidente della Cdu

BERLINO, 30 OTT - L'ex capogruppo dell'Unione Friedrich Merz ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Cdu. "Abbiamo bisogno di un nuovo inizio e un rinnovamento con personalità alla leadership di esperienza come di più giovani. Sono pronto ad assumermi la responsabilità e allo stesso tempo a fare di tutto per rafforzare la tenuta interna e la capacità di gestione del futuro della Cdu in Germania", ha affermato in una nota il giurista 62enne, che fu fra i primi avversari fatti fuori da Angela Merkel.