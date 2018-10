Germania: 10.000 contro anti-migranti

BERLINO, 21 OTT - Al grido di "heart not hatred (cuore non odio, ndr)" circa 10.000 persone hanno preso parte a una marcia di protesta contro il movimento anti-migranti di estrema destra Pegida a Dresda, nella Germania orientale. Lo riferisce la polizia tedesca. Ad animare la marcia sono stati i principali partiti, gruppi sindacali e organizzazioni della società civile. Pegida, il movimento "patriottico" che negli anni scorsi ha agitato il Paese, sfilando ogni lunedì sera a Dresda e in altre citta' tedesche, contro la presunta islamizzazione del Paese celebra oggi il suo quarto compleanno. Per festeggiare ha tenuto una manifestazione separata a Dresda alla quale hanno partecipato circa 5.000 persone.